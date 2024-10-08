«Стратегия истощения»: ВС РФ нашли действенный способ нанесения ударов по объектам ВСУ

Фото: Минобороны РФ
ВС РФ нашли действенный способ нанесения ударов по объектам ВСУ. Об этом сообщает американская газета The New York Times.
Отмечается, что в течение последнего месяца российские войска для воздушных атак использовали, как правило, беспилотники. Это, говорят военные эксперты, является стратегией прощупывания и истощения украинских систем противовоздушной обороны (ПВО) перед началом более мощных воздушных атак уже с применением ракет.
Также в материале указано, что атаки волнами дронов имеют два важных преимущества для России: заставляют ВСУ тратить свои запасы ракет на перехват беспилотников и раскрывают местоположение украинских ПВО, облегчая ВС РФ планирование будущих атак.
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Анастасия Чинкова