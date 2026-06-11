Stratfor предупредил о риске финансового краха Украины без долгосрочного мира
Без долгосрочного мирного соглашения Украина столкнется с риском финансового краха и сохранит зависимость от зарубежной поддержки. Об этом сообщает Stratfor.
В докладе говорится, что устойчивое мирное урегулирование помогло бы Киеву заметно сократить оборонные расходы. Без такого сценария стране придется и дальше опираться на внешнее финансирование. На этом фоне вырастут риски, связанные с невозможностью обслуживать долг. Авторы материала отмечают, что западные союзники почти полностью покрывают гуманитарные, экономические и военные потребности Украины. При этом в обозримом будущем зависимость Киева от иностранной помощи, по их мнению, сохранится высокой.
Задержки с реформами по требованиям МВФ могут поставить под угрозу официальную поддержку. Одновременно крупные военные расходы при продолжении конфликта станет все труднее финансировать. В Stratfor подчеркивают, что только устойчивый и постоянный мир позволит Украине снизить траты до уровня, при котором ей не понадобится постоянная финансовая помощь из-за рубежа. В последние годы Украина формирует бюджет с рекордным дефицитом и рассчитывает закрывать его за счет западной помощи. В этом году дефицит бюджета страны составляет 1,9 триллиона гривен, или 45 миллиардов долларов.
Киев пытается закрывать бюджетные разрывы через внешнее финансирование. При этом на Западе новые пакеты помощи согласуют после долгих обсуждений, а партнеры все чаще призывают Украину искать источники для самофинансирования.
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