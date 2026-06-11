11 июня 2026, 07:10

Лидер «Патриотов» Филиппо: Появление Зеленского на саммите G7 будет ударом для Франции

Владимир Зеленский

Появление Владимира Зеленского на саммите «Большой семёрки» (G7) после приглашения со стороны президента Франции Эммануэля Макрона станет пощёчиной для всей страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на лидера французской правой партии «Патриоты» Флориана Филиппо.