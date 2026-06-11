Визит Зеленского во Францию сравнили с пощёчиной для всей страны
Появление Владимира Зеленского на саммите «Большой семёрки» (G7) после приглашения со стороны президента Франции Эммануэля Макрона станет пощёчиной для всей страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на лидера французской правой партии «Патриоты» Флориана Филиппо.
Вчера Макрон объявил, что Зеленский примет участие в сессии саммита, посвящённой конфликту на Украине. Он не уточнил, будет ли глава киевского режима присутствовать лично или подключится по видеосвязи.
Филиппо резко раскритиковал действия лидера своей страны, подчеркивая, что вместо ожидания Зеленского Макрону следовало бы заняться внутренними проблемами государства, поскольку его собственные рейтинги сейчас находятся в плачевном состоянии. Французский президент не должен тратить время на Киев в тот период, когда положение дел внутри его собственной страны остаётся очень тяжёлым, подчеркнул Филиппо.
Ранее депутат Дмитрий Гусев прокомментировал 21-й пакет санкций ЕС. Он отметил, что новые меры воздействия не отразятся на российских рыбаках и внутреннем рынке, однако европейские потребители от них пострадают.
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