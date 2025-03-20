«Плохо начинаешь, и, надеюсь, так же закончишь»: Медведев сравнил Мерца с Геббельсом

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)
На слова будущего канцлера ФРГ Фридриха Мерца о России ответил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в личном Telegram-канале. Мерц назвал боевые действия на Украине «агрессивной войной» России против Европы.
«Будущий канцлер Мерц заявил об агрессивной войне, которую ежедневно ведет Россия в Европе в виде поджогов, заказных убийств, вандализма и дезинформации. Еще ни дня не проработал, а уже врет, как Геббельс. (…) Плохо начинаешь, (…) и, надеюсь, так же закончишь», — резюмировал Медведев.Ранее сообщалось о выделении Еврокомиссией для Украины миллиарда евро макрофинансовой помощи.
На фоне российской спецоперации в Донбассе страны НАТО и Евросоюза начали экономическую и информационную войну против РФ.
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