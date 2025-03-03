Стубб сравнил спор Трампа и Зеленского в Белом доме с ссорой в браке

Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Стрингер)
Президент Финляндии Александр Стубб сравнил перепалку Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом с ссорой между супругами, его слова приводит Bloomberg.
«Для танго всегда нужны двое. Знаете, иногда случается так в браке или в других типах отношений: вы уходите в свой угол и дуетесь, но вам нужно выйти оттуда, поговорить, пожать руки и двигаться дальше», — заявил Стубб.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц отмечал, что Зеленский на встрече с Трампом вел себя как «типичная бывшая», желающая просто спорить, а не решать проблемы.
Напомним, Трамп принял Зеленского в Белом доме в минувшую пятницу, 28 февраля. Должно было состояться подписание сделки по редкоземельным металлам, однако во время диалога обстановка стала накаляться, и украинскую делегацию попросили покинуть здание Белого дома.
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Элина Позднякова