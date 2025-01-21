Кремль: РФ готова к контактам с представителями Трампа

Фото: iStock/ Sven Loeffler
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что представители нового президента США Дональда Трампа еще не выходили на связь с представителями из России, несмотря на все звучащие из Вашингтона заявления, сообщило агентство ТАСС.
«Мы читаем в СМИ и видим по телевидению, что, дескать, администрация [Соединенных Штатов Америки] готовится к диалогу с Россией и что даже появились сообщения, что Трамп дал поручения своим сотрудникам связаться с российскими представителями. Мы готовы», — обратил внимание Юрий Ушаков.
Представитель Кремля сообщил, что к настоящему моменту конкретных выходов на российских представителей еще не было.
Ранее сообщалось, что сделка президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным по окончанию конфликта на Украине может привести к третьей мировой войне. В статье издания Daily Express ссылается на слова экс-командующего армией США в Европе Бена Ходжеса, который в интервью изданию Sun заявлял, что Россию не устроит, если ей отдадут территории, которые сейчас находятся под ее контролем.
Читайте также:
«Не хочет выйти побежденным»: Политолог рассказала, как Трамп может «прижать» Россию
Трамп пригрозил России большими проблемами при отказе от соглашения по Украине
Трамп заявил, что у него есть ещё полдня для завершения конфликта на Украине
Ольга Енгалычева