Студент из Егорьевска вернулся с пятой гуманитарной миссии в зоне СВО
Активист «Молодой Гвардии Единой России» Семён Гафуров вернулся в Егорьевск из Луганской области. Он находился в зоне специальной военной операции с 13 по 28 октября. Эта поездка стала для него уже пятой гуманитарной миссией.
Гафуров работал в составе 100-го отряда, куда входят участники из разных регионов России. Две недели он выполнял задачи в Северодонецке и Лисичанске, недалеко от линии фронта. Активист организовывал мероприятия в детских садах и школах, помогал восстанавливать храм и оказывал адресную помощь населению.
Семён встретился с участниками СВО. Он передал им письма, которые написали студенты Егорьевского техникума. Гафуров отметил, что решение о первой поездке в Мариуполь далось ему не просто. Он понимал, что ситуация в регионе сложная.
По словам активиста, для него важно помогать людям в тяжёлых условиях, обеспечивать их необходимыми ресурсами и поддерживать морально.
