Студент из Егорьевска вернулся с пятой гуманитарной миссии в зоне СВО

29 октября 2025, 19:56

Фото: пресс-служба администрации м. о. Егорьевск

Активист «Молодой Гвардии Единой России» Семён Гафуров вернулся в Егорьевск из Луганской области. Он находился в зоне специальной военной операции с 13 по 28 октября. Эта поездка стала для него уже пятой гуманитарной миссией.