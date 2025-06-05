Студент из Киева вступил в ряды ВС РФ, чтобы отомстить за отца

05 июня 2025, 20:49

Фото: iStock/Prostock-Studio

Студент из Киева, военнослужащий ВС РФ с позывным Гаруспик выразил уверенность, что дойдёт до украинской столицы. Родной город молодой человек покинул, чтобы отомстить за отца.