Студент из Киева вступил в ряды ВС РФ, чтобы отомстить за отца
Студент из Киева, военнослужащий ВС РФ с позывным Гаруспик выразил уверенность, что дойдёт до украинской столицы. Родной город молодой человек покинул, чтобы отомстить за отца.
Отец парня отправился на Донбасс в 2008 году, чтобы присоединиться к ополчению. Вскоре после этого он пропал без вести.
Собеседник aif.ru выразил надежду, что его отец жив. Если же это не так, то Гаруспик намерен мстить за него, освобождая родную Украину от русофобии.
Гаруспик отметил, что попасть в ряды ВС РФ ему удалось не сразу, поскольку он был гражданином Украины. После нескольких отказов его всё же приняли в бригаду «Волки», но пока из-за возраста его перевели в подразделение БПЛА.
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