Подмосковная Ассоциация ветеранов СВО передаст бойцам тысячу детских писем

05 июня 2025, 19:24

оригинал Фото: пресс-служба Ассоциации ветеранов СВО МО

Письма с пожеланиями и рисунки от детей из Подмосковья отправятся на передовую в составе гуманитарных грузов. Конверты участникам спецоперации передаст Ассоциация ветеранов СВО Московской области, сообщили в пресс-службе организации.







«Мы организовали по всему Подмосковью в День защиты детей добрую акцию «Письмо солдату». В парках, скверах, на пешеходных улицах оформили тематические локации, куда приходили дети и оставляли на бумаге добрые пожелания нашим защитникам. В этом помогали руководители наших местных отделений и волонтёры. В итоге было собрано более 1 тыс. писем», – рассказал сопредседатель Ассоциации ветеранов СВО Московской области, депутат Госдумы Сергей Колунов.