Ni Mash: В Нижегородской области некто украл флаги с могил бойцов СВО
В Нижегородской области неизвестные украли флаги с могил участников спецоперации, сообщил Телеграм-канал Ni Mash.
Все случилось на Николо-Погостинском кладбище в Городецком округе.
Близкие погибших военных признались, что это уже не первый инцидент. Триколоры часто исчезали. Люди каждый раз ставили новые флаги, однако через некоторое время пропадали и они.
По информации регионального издания, сотрудники правоохранительных органов начали искать злоумышленников.
Ранее сообщалось, что на границе Сумской и Курской областей российские военные успешно провели операцию по заманиваю в засаду диверсионно-разведывательной группы 6-го полка ССО ВСУ. Помощь в установлении местоположения ДРГ противника оказала мать одного из украинских бойцов, проживающая в Праге.
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