Студент получил внушительный срок по делу о поджоге релейных шкафов в Калужской области

25 марта 2026, 15:11

Студент получил 19 лет колонии за поджог релейных шкафов в Калужской области

В Калужской области студента, обвиняемого в поджогах релейных шкафов по заданию представителей украинских спецслужб, приговорили к 19 годам лишения свободы. Об этом сообщило региональное управление ФСБ.