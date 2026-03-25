Студент получил внушительный срок по делу о поджоге релейных шкафов в Калужской области
В Калужской области студента, обвиняемого в поджогах релейных шкафов по заданию представителей украинских спецслужб, приговорили к 19 годам лишения свободы. Об этом сообщило региональное управление ФСБ.
По данным ведомства, гражданин России самостоятельно вышел на связь с представителем спецслужбы Украины и заявил о готовности действовать против национальной безопасности РФ. В силовых структурах региона уточнили РИА Новости, что осуждённый являлся студентом одного из учебных заведений Калужской области.
Как утверждает УФСБ, по указанию кураторов молодой человек распространял листовки с инструкциями для российских военнослужащих о сдаче в плен и рекомендациями по уклонению от призыва и поджёг автомобиль с символикой СВО. По информации спецслужбы, его задержали с поличным при попытке выполнить очередное задание. В отношении фигуранта возбудили уголовные дела по статьям о теракте, легализации денежных средств, участии в деятельности террористической организации и государственной измене.
Во Втором Западном окружном военном суде его признали виновным и назначили соответствующее наказание и штраф в размере 400 тысяч рублей.
