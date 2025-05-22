Украинские боевики жалуются на активную работу дронов ВС РФ, разрушающих логистику ВСУ

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Примерно половину боевых задач на земле под Красноармейском (Покровском) в ДНР выполняют операторы БПЛА ВС РФ, из-за которых серьезно страдает логистика ВСУ. Об этом заявил боевик «Айдара»* Станислав Бунятов.
По его словам, командиры постоянно отдают приказы о наблюдении и атаках на российскую пехоту, однако при этом «никак не реагируют на засилье FPV-дронов». Бунятов добавил, что несвоевременная реакция приведет к обвалу фронта и моментальному падению обороны Покровска.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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*Признан террористическим и запрещен в РФ
Екатерина Коршунова