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Российские истребители Су-25 уничтожили личный состав и базы ВСУ в курском приграничье. Об этом сообщило Министерство обороны России.
«Экипажи штурмовиков Су-25 нанесли ракетно-авиационный удар по личному составу и базам ВСУ в приграничных районах Курской области», – сообщается в заявлении Минобороны.
В ведомстве подчеркнули, что речь идет о ракетно-авиационном ударе по разведывательным целям. Согласно сообщению, после применения авиационного средства поражения экипажи провели противоракетные мероприятия, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.
19 сентября Министерство обороны сообщило, что артиллерийским огнем были уничтожены истребители и склады боеприпасов группировки «Север» Вооруженных сил Украины в Курской области.
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Александр Климов