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Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ в курском приграничье

30 сентября 2024, 05:48
Фото: iStock/Vital Hil

Фото: iStock/Vital Hil

Российские истребители Су-25 уничтожили личный состав и базы ВСУ в курском приграничье. Об этом сообщило Министерство обороны России.
«Экипажи штурмовиков Су-25 нанесли ракетно-авиационный удар по личному составу и базам ВСУ в приграничных районах Курской области», – сообщается в заявлении Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что речь идет о ракетно-авиационном ударе по разведывательным целям. Согласно сообщению, после применения авиационного средства поражения экипажи провели противоракетные мероприятия, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.



19 сентября Министерство обороны сообщило, что артиллерийским огнем были уничтожены истребители и склады боеприпасов группировки «Север» Вооруженных сил Украины в Курской области.

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#вс рф
В Киеве прогремели взрывы
30 сентября 2024, 05:13

Фото: istockphoto/Leonid Ikan

В Киеве прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале украинского издания «Общественное».
Позже агентство сообщило о новом взрыве в городе. Другие подробности неизвестны. Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что вертолет, выпустивший ракету Ка-52М, уничтожил украинских военных и технику в Курской области. После этого экипаж предпринял оперативные действия, отключив тепловые ловушки и вернувшись на базу.

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#киев
#украина
#воздушная тревога
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В Британии сообщили об оказавшемся в ловушке в Угледаре бойце ВСУ
30 сентября 2024, 02:25

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что 72-я бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) застряла в Угледаре. Об этом Меркурис заявил в эфире своего YouTube-канала Duran.
По его словам, Угледар - оборонительная база ВСУ на юге Донбасса.

«Теперь он вот-вот падет. (…) 72-я бригада, одна из лучших военных подразделений в украинской армии, оказалась в ловушке», – сказал он.

Меркурис добавил, что ВСУ понесли ужасные потери. По его словам, у украинской армии нет пути к отступлению, поскольку русские контролируют все дороги.

27 сентября военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что российские войска окружили Покровск и Угредаль и что если они падут, то вся оборона ВСУ на донецком направлении рухнет. 28 сентября стало ясно, что российские войска блокировали Угредальскую группировку украинской армии. Ситуация складывалась следующим образом.

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#украина
#всу
#великобритания
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«Мощнейший удар под Волгоградом»: в сети разоблачили атаку ВСУ на арсенал с ракетами
«РВ»: Генштаб ВСУ выдал пожар в Дубае за поражение арсенала под Волгоградом
29 сентября 2024, 21:39

Фото: iStock/Leonid Ikan

Генштаб ВСУ отчитался о «мощнейшем ударе» по арсеналу с ракетами в Волгоградской области, однако вскоре выяснилось, что на представленных фото и видео запечатлен пожар в Дубае в 2021 году. Об этом сообщает телеграм-канал «Военкоры Русской Весны». Вскоре в подтверждение этому нашли и свежие снимки со спутниками.
По информации канала, сегодня, 29 сентября, Генштаб ВСУ заявил о поражении склада «Котлубань», заверяя, что перед атакой на склад завезли иранские ракеты. Украинский генеральный штаб писал, что после удара на территории арсенала начался пожар и детонация боеприпасов.

Отмечается, что через некоторое время удалось выяснить — на прикрепленном видео запечатлен пожар в Дубае в 2021 году. Вслед за этим появились снимки со спутниками, где видна сгоревшая в поле трава, а склад остался цел и невредим.

Ранее сообщалось, что данные, которые распространили украинские СМИ об убийстве полковника ВС РФ Алексея Коломейцева в Коломне оказались ложными. Отмечалось, что Коломейцев жив, находится на пенсии и не является действующим военным, а украинская разведка сделала очередные промахи.

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#разведка
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Шесть мирных жителей, включая ребёнка, пострадали при украинских обстрелах ДНР
29 сентября 2024, 21:33

Фото: iStock/maxim4e4ek

Шесть мирных жителей, включая ребёнка, пострадали при украинских обстрелах Донецкой Народной Республики (ДНР) в воскресенье. Об этом глава региона Денис Пушилин сообщил в своём Telegram-канале.
Отмечается, что ВСУ использовали ствольную артиллерию для нанесения удара по Петровскому району Донецка. В результате этих ударов получил ранения мальчик 2012 года рождения.

Все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь.

По словам Пушилина, украинские войска осуществили 35 вооружённых атак и выпустили свыше 90 боеприпасов. Для атаки в воскресенье они использовали ствольную артиллерию 155-миллиметрового калибра, в том числе и кассетного типа, а также один ударный беспилотник.

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Пенсионерка из ДНР связалась с сыном, который 10 лет считал её погибшей
29 сентября 2024, 20:35

Фото: iStock/Enrique Santana

Пенсионерка из Донецкой Народной Республики (ДНР) вышла на связь с сыном, который десять лет считал её погибшей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что пенсионерка Любовь Фёдоровна до 2014 года проживала в Красногоровке. Однако после начала боевых действий её вместе с мужем эвакуировали в украинскую Новогродовку. Сын супругов, который живёт в Краснодаре, считал, что родители тогда погибли.

ВС РФ освободили Новогродовку в начале сентября 2024 года. Тогда об этой истории узнали волонтёры Народного фронта. Они нашли контакты сына Любови Фёдоровны и помогли ей связаться с ним.

В настоящее время пенсионерка находится в ПВР в Ясиноватой, где ей оказывают всю необходимую помощь. Она с нетерпением ждёт возможности вернуться в родную Красногоровку и впервые за много лет увидеть сына, который уже и не надеялся на эту встречу.

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Стал известен размер ущерба поврежденному дроном ВСУ дому в Курске
Смирнов: ущерб поврежденному дроном ВСУ дому в Курске оценили в 5 млн рублей
29 сентября 2024, 20:19

Фото: телеграм-канал Алексея Смирнова

Предварительный размер ущерба поврежденному дроном ВСУ дому в Курске оценили в 5 миллионов рублей. Об этом сообщил губернатор области Алексей Смирнов в своем телеграм-канале. По его данным, фасад должны восстановить за 3-4 недели.
Глава региона отметил, что окончательный размер ущерба станет ясен после того, как специализированная организация вынесет свое заключение о состоянии строительных конструкций и возможности капитального ремонта фасада.
«По предварительным данным, сумма ущерба составляет около 5 млн рублей, а восстановление фасада здания займет 3-4 недели», — написал Смирнов.
Фото: телеграм-канал Алексея Смирнова

Губернатор добавил, что разбитую остановку также должны восстановить — 30 сентября сделают все необходимые замеры, а после приступят к ремонту.

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ЗАЭС: артиллерия ВСУ уничтожила трансформатор подстанции в Энергодаре
ЗАЭС: ВСУ прямым ударом уничтожили трансформатор подстанции «Радуга» Энергодара
29 сентября 2024, 19:05

Фото: istockphoto/Alexey Tolmachov

ВСУ прямым ударом артиллерии уничтожили трансформатор подстанции «Радуга» в городе-спутнике ЗАЭС Энергодаре. Об этом сообщила пресс-служба атомной станции в своем телеграм-канале. Отмечается, что после атаки под угрозой оказались объекты жизнеобеспечения города.
«Прямым попаданием артиллерии ВСУ уничтожен трансформатор подстанции «Радуга». Пострадавших нет. Это очередной террористический акт, направленный на дестабилизацию обстановки в городе-спутнике Запорожской АЭС. Под угрозой объекты жизнеобеспечения города», — указано в публикации.
По данным ЗАЭС, сейчас ситуацию с энергоснабжением Энергодара удалось взять под контроль, город полностью обеспечен электричеством. На месте удара противника работают пожарные расчеты спасателей.

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#город
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#всу
#заэс
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Спрогнозированы дальнейшие действия России после освобождения Макеевки
Полковник Матвийчук: взятие Макеевки может открыть России путь к другим городам
29 сентября 2024, 19:04

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Освобождение Макеевки в ЛНР может открыть российским военным доступ к другим населённым пунктам. Об этом заявил военный эксперт, экс-офицер спецназа полковник в отставке Анатолий Матвийчук, слова которого приводит газета «Московский комсомолец».
Он отметил, что Макеевка была одним из центральных промышленных и этнических центров, который Украина на продолжении 12 лет готовила к обороне. Можно сказать, что город превратили в крепость, о которой не раз заявляли как о настолько крепкой, что российские войска точно никогда не смогут взять её.

Матвийчук предположил, что далее ВС РФ могут начать освобождать Днепропетровск.

Ранее в этот день сообщалось, что силами подразделений группировки войск «Запад» удалось взять под контроль Макеевку в ЛНР.

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#вс рф
#россия
#украина
#сво
#город
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В Германии заявили, что Украина никогда не сможет победить Россию
Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц: Украина никогда не сможет победить Россию
29 сентября 2024, 18:48

Фото: istockphoto/photosvit

Украина никогда не сможет победить Россию, так как ей не удастся восстановить контроль над своей территорией. Об этом заявил кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного консервативного блока Фридрих Мерц в интервью немецкой газете Bild am Sonntag. Кроме того, по его словам, Берлин очень далек от того, чтобы убедить Россию в неэффективности продолжения боевых действий.
«Украина никогда не сможет победить Россию, это никогда не было целью. Но для меня победа означает, что она должна восстановить суверенитет над своей территорией», — сказал он.
Мерц также отметил, что имеющаяся на данный момент обстановка в конфликте на Украине «очень отрезвляющая».
«Если мы посмотрим на сегодняшний баланс по прошествии двух с половиной лет, то этот баланс довольно ужасный и очень отрезвляющий <…> Мы действовали слишком поздно и делали слишком мало», — сокрушался кандидат в канцлеры.
Ранее бывший премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что исход конфликта на Украине будет определен после выборов президента США в ноябре. По его словам, для Европы лучшим вариантом была бы победа республиканца Дональда Трампа, так как она должна стремиться к миру.

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#сво
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