Украинские военные сели на остановку в Курской области и дождались удара российских войск

Фото: iStock/Tomas Ragina
Украинские боевики сели на остановку в Курской области и дождались удара российской армии. Об этом пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Уточняется, что все произошло около села Ольговка в российском регионе. Недалеко от места удара находится сгоревшая боевая машина пехоты ВСУ, на которой пытались эвакуировать солдат украинской армии.
За последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
Напомним, ВСУ вторглись в Курскую область утром 6 августа 2024 года. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
Читайте также:
В ВСУ заявили о фактическом окружении российскими войсками в Угледаре
Военкор опроверг заявление украинской разведки об убийстве полковника в Подмосковье
В сеть попали кадры удара по курской Красной площади
За последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
Напомним, ВСУ вторглись в Курскую область утром 6 августа 2024 года. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
Читайте также:
В ВСУ заявили о фактическом окружении российскими войсками в Угледаре
Военкор опроверг заявление украинской разведки об убийстве полковника в Подмосковье
В сеть попали кадры удара по курской Красной площади
Екатерина Коршунова