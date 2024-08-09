Стало известно, что Запад координирует проведение теракта в Курской области

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Запад координирует проведение теракта в Курской области. Об этом заявил член комитета ГД по безопасности Адальби Шхагошев, пишет РИА Новости.
«Сейчас все более очевидным становится, что недавняя террористическая атака спланирована с применением различных ресурсов Запада, включая спутники, разведку, вооружение и инструктаж. Фактически Запад прямо координирует проведение террористического акта на территории России. Это не только Британия, но и Германия, и США», — сказал он.
ВСУ 6 августа решили прорваться в Курскую область. По данным Forbes, на Курскую область наступает 2 000 военных, всего в приграничных районах до 10 000 солдат Вооруженных сил Украины.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Обстановку в Курской области признали ЧС федерального характера.
Ранее заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов, который находится на курском направлении, сообщил, что у России достаточно средств и сил, чтобы остановить ВСУ.
Ранее военкор Алексей Живов рассказал, когда ВС РФ начнут освобождать Одессу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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