В Госдуме озвучили два главных вывода из атаки ВСУ на Курскую область

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Атака ВСУ на Курскую область поставила точку в возможности проведения мирных переговоров и подтвердила необходимость создания санитарной зоны в интересах жителей. Об этом зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил в беседе с НСН.
Депутат подчеркнул, что после того, как ВСУ зашли на территорию российского региона, необходимо полностью снять с повестки вопрос о проведении мирных переговоров, поскольку с такими людьми невозможно решать государственные вопросы, «у них совсем другие планы и цели».
Вместо этого Водолацкий призвал как можно быстрее решать вопрос с созданием санитарной зоны, благодаря которой удастся защитить тысячи жителей России.
При этом при проектировании этой зоны важно учитывать дальность полёта ракет противника, добавил парламентарий.
Кроме того Водолацкий высказался о поставках ВСУ истребителей F-16. По его словам, по аналогии с мощными танками Abrams и Leopard, такие поставки не могут кардинально изменить ситуацию на фронте.
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Вместо этого Водолацкий призвал как можно быстрее решать вопрос с созданием санитарной зоны, благодаря которой удастся защитить тысячи жителей России.
При этом при проектировании этой зоны важно учитывать дальность полёта ракет противника, добавил парламентарий.
Кроме того Водолацкий высказался о поставках ВСУ истребителей F-16. По его словам, по аналогии с мощными танками Abrams и Leopard, такие поставки не могут кардинально изменить ситуацию на фронте.
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Анастасия Чинкова