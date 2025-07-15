Суд арестовал мужчину, который перевел деньги для ВСУ, находясь в Киеве
Мужчину, который находясь в Киеве перевел деньги для ВСУ, заключили под стражу до 10 сентября. Об этом во вторник, 15 июля, сообщили в пресс-службе Калининградского областного суда.
Следователи посчитали, что в феврале этого года фигурант отправил боевикам сумму в почти 289 тысяч рублей. Деньги поступили в Национальный банк Украины. Правоохранители полагают, что они предназначались для финансирования ВСУ.
Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Мужчине может грозить до 20 лет колонии. В ходатайстве следствие указало, что обвиняемый может скрыться, поскольку у него нет регистрации и постоянного места жительства в РФ. Подозреваемый может обжаловать приговор.
Читайте также: