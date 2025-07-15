Суд арестовал мужчину, который перевел деньги для ВСУ, находясь в Киеве

15 июля 2025, 20:53

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Мужчину, который находясь в Киеве перевел деньги для ВСУ, заключили под стражу до 10 сентября. Об этом во вторник, 15 июля, сообщили в пресс-службе Калининградского областного суда.