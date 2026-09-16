Суд ЕС отменил санкции против Полины Гагариной на год

16 сентября 2026, 13:20

Полина Гагарина (Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

Европейский суд удовлетворил иск российской певицы Полины Гагариной и аннулировал продление персональных санкций Евросоюза в отношении артистки. Решение распространяется на период с 16 марта 2025 года по 15 марта 2026 года. Об этом сообщает European Union.