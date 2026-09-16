Суд ЕС отменил санкции против Полины Гагариной на год
Европейский суд удовлетворил иск российской певицы Полины Гагариной и аннулировал продление персональных санкций Евросоюза в отношении артистки. Решение распространяется на период с 16 марта 2025 года по 15 марта 2026 года. Об этом сообщает European Union.
Суд рассмотрел дело T-460/24 Gagarina v Council и пришел к выводу, что Совет ЕС не подтвердил необходимость дальнейшего включения певицы в санкционный перечень. В материалах указано, что европейские власти не привели достаточно конкретных доказательств соответствия Гагариной критериям санкционного списка на дату продления ограничений. Решение касается именно указанного годового периода и не означает автоматической отмены иных возможных ограничительных мер.
Полина Гагарина – российская певица, актриса, композитор и модель, представительница России на музыкальном конкурсе эстрадной песни «Евровидение-2015», наставница шоу «Голос», исполнительница многочисленных хитов. Ей рукоплещут многотысячные залы, а она стремится к большему – регулярно выпускает новые треки и строит актерскую карьеру.
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