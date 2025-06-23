Российский комик внесён в список «угроз безопасности Украины»

23 июня 2025, 19:45

Комик Азамат Мусагалиев попал в список «угроз безопасности Украины»

Азамат Мусагалиев (Фото: Telegram @azabraza84)

Российский комик Азамат Мусагалиев внесён в список лиц, которые, по мнению властей Украины, угрожают национальной безопасности страны. Об этом сообщает указ, размещенный на сайте украинского министерства культуры и стратегических коммуникаций.