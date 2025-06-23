Российский комик внесён в список «угроз безопасности Украины»
Российский комик Азамат Мусагалиев внесён в список лиц, которые, по мнению властей Украины, угрожают национальной безопасности страны. Об этом сообщает указ, размещенный на сайте украинского министерства культуры и стратегических коммуникаций.
В соответствующе документе сказано, что Мусагалиев — «актёр, юморист, телеведущий, который неоднократно демонстрировал поддержку Владимира Путина». Кроме того, причиной внесения российского артиста в список угроз нацбезопасности назвали участие юмориста в концерте в Донецкой Народной Республике в 2023 году. Тогда Мусагалиев выступил с шуточной патриотической песней.
Следует отметить, что с осени 2023 года комик внесён в базу украинского сайта «Миротворец»*. В указанном списке публикуются личные данные людей, которых владельцы портала считают врагами страны.
Ранее сообщалось о розыске главы переговорной группы РФ Мединского, внесённого в базу сайта «Миротворец»*.
*Сайт «Миротворец» признан экстремистским и запрещен в РФ
Читайте также: