Суд обязал мошенников вернуть Ларисе Долиной 62 млн рублей
Суд обязал мошенников вернуть певице Ларисе Долиной 62 миллиона рублей. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
По информации издания, артистка снизила сумму исковых требований со 176 до 114 миллионов рублей. Часть средств злоумышленники вернули ещё до начала первого судебного заседания. Один из фигурантов дела заключил контракт с Министерством обороны РФ для отправки в зону специальной военной операции.
Напомним, Лариса Долина подала в суд на четверых аферистов, которые лишили её квартиры. Эти люди уже получили тюремные сроки. Анжела Цырульникова отправилась в колонию общего режима на 7 лет с миллионным штрафом. Дмитрий Леонтьев получил аналогичный срок и штраф в 900 тысяч рублей. Артуру Каменецкому суд назначил 7 лет строгого режима с таким же штрафом. Андрею Основе вынесли приговор в виде 4 лет общего режима и штрафа в 900 тысяч.
В 2024 году знаменитость продала свою квартиру за 112 миллионов рублей предпринимательнице Полине Лурье. Позже певица заявила, что стала жертвой телефонных аферистов. Они манипулировали артисткой, что привело не только к продаже недвижимости, но и к передаче всех полученных средств злоумышленникам. Суд признал сделку недействительной и поддержал позицию исполнительницы. В результате добросовестная покупательница Лурье потеряла и деньги, и жильё. Эта история вызвала широкий общественный резонанс.
В конце 2025 года Верховный суд РФ отменил решения трёх инстанций по делу о продаже квартиры в Хамовниках. Долина обещала освободить жильё в начале 2026 года, но не явилась на подписание акта приёма-передачи. Судебные приставы выселили артистку принудительно.
