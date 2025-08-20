Суд оштрафовал замглавы «Ельцин Центра» по статье о дискредитации ВС РФ

20 августа 2025, 16:51

Замглавы «Ельцин Центра» Телень оштрафовали на 45 тыс. руб.

Заместитель директора Ельцин-центра Людмила Телень признана виновной в дискредитации российской армии по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Такое решение вынес Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга, сообщает корреспондент URA.RU. Судья Екатерина Гейгер назначила ей штраф в размере 45 тыс. рублей.