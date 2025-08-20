Суд оштрафовал замглавы «Ельцин Центра» по статье о дискредитации ВС РФ
Заместитель директора Ельцин-центра Людмила Телень признана виновной в дискредитации российской армии по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Такое решение вынес Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга, сообщает корреспондент URA.RU. Судья Екатерина Гейгер назначила ей штраф в размере 45 тыс. рублей.
Дело было возбуждено из‑за репоста со страницы Татьяны Юмашевой (дочери первого президента Бориса Ельцина), сделанного 25 февраля 2022 года; Телень удалила запись в мае 2025 года, когда из СМИ узнала о претензиях к ней. По словам её адвоката Михаила Бирюкова, репост был совершён эмоционально — у самой Телень отец ветеран Великой Отечественной войны.
Ранее в 2023 году Минюст проверял Ельцин‑центр на предмет деятельности иностранного агента и заявил, что не сможет присвоить ему этот статус. Запрос о признании музея иноагентом депутат Госдумы Альшевских направил ещё 26 сентября 2022 года; 15 июня ведомство объявило о «глубокой» проверке.
В самой организации утверждали, что оснований для признания нет, так как бюджет организации незначителен и полностью подотчётен.
