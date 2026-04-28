Суд приговорил главу «Мелбет» к восьми годам колонии за хищение 700 млн рублей

28 апреля 2026, 18:30

Тушинский суд Москвы приговорил главу букмекерской конторы «Мелбет» Игоря Ляпустина к восьми годам колонии за хищение почти 700 миллионов рублей. Адвокат Алексей Цаплин сообщил РИА Новости, что судья взял подсудимого под стражу в зале заседаний.