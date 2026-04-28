Суд приговорил главу «Мелбет» к восьми годам колонии за хищение 700 млн рублей
Тушинский суд Москвы приговорил главу букмекерской конторы «Мелбет» Игоря Ляпустина к восьми годам колонии за хищение почти 700 миллионов рублей. Адвокат Алексей Цаплин сообщил РИА Новости, что судья взял подсудимого под стражу в зале заседаний.
Гособвинитель просил для обвиняемого девять лет колонии, штраф в один миллион рублей и конфискацию имущества на четыре миллиарда рублей. Следствие утверждает, что Ляпустин похитил 699 миллионов рублей у бывшего владельца конторы Александра Градуленко.
Тот имел судимость за незаконную организацию азартных игр и в 2016 году продал бизнес ирландской компании. Позже Ляпустин выкупил «Мелбет» за 90 миллионов рублей. Градуленко написал заявление в полицию о незаконном присвоении конторы.
Экспертиза оценила ущерб в 699 миллионов рублей. Защита утверждает, что документов о долге или хищении в материалах нет. Адвокат добавил, что Ляпустин дважды пытался уйти на СВО, но суд отказал ему.
