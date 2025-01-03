Суд РФ впервые вынудил «Яндекс» закрыть доступ к картам и фото НПЗ из-за атак ВСУ

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Московский суд постановил, что компания «Яндекс» должна удалить изображения и карты инфраструктуры одного из крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) из своего сервиса. Такое решение принято в связи с постоянными атаками БПЛА ВСУ на объект. Об этом сообщают судебные документы, о которых рассказали ТАСС.
Согласно решению суда, «Яндекс» обязан в течение месяца исключить из открытого доступа изображения цехов, компрессорных станций, площадок с цистернами и других частей предприятия. Это первый случай, когда российская транснациональная IT-компания обязана удалить данные стратегического объекта из своих сервисов.
Суд постановил, что свободный доступ к информации о стратегически важных объектах подрывает обороноспособность страны и своевременную поставку материалов вооруженным силам. «Яндекс» также обязан выплатить государственную пошлину.
Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.
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Суд постановил, что свободный доступ к информации о стратегически важных объектах подрывает обороноспособность страны и своевременную поставку материалов вооруженным силам. «Яндекс» также обязан выплатить государственную пошлину.
Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.
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Мария Моисеева