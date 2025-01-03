Зеленский озвучил мысли о своем переизбрании

Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истёк 20 мая 2024 года, заявил, что пока не решил, будет ли баллотироваться на второй срок.
По его словам в интервью на украинском телемарафоне, которые передает РИА Новости, решение будет зависеть от того, насколько успешным окажется вклад текущего президента в завершение войны.
Выборы президента в 2024 году были отменены из-за действия военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский отметил, что проведение выборов в условиях войны несвоевременно и не является приоритетной задачей. Однако эта ситуация вызвала дискуссии о легитимности власти в стране.
Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что с юридической точки зрения легитимной властью на Украине остаются лишь парламент и его спикер. Он указал, что для проведения выборов в стране следовало бы отменить закон о военном положении, так как его действие не подразумевает автоматического продления полномочий президента.
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«Не знаю, как закончится эта война. Если я сделаю больше, чем могу — тогда, наверное, я буду смотреть на это решение более позитивно. Для меня сегодня это не является фокусом, для меня это не является сегодняшней целью», — заявил Зеленский.
Выборы президента в 2024 году были отменены из-за действия военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский отметил, что проведение выборов в условиях войны несвоевременно и не является приоритетной задачей. Однако эта ситуация вызвала дискуссии о легитимности власти в стране.
Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что с юридической точки зрения легитимной властью на Украине остаются лишь парламент и его спикер. Он указал, что для проведения выборов в стране следовало бы отменить закон о военном положении, так как его действие не подразумевает автоматического продления полномочий президента.
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Мария Моисеева