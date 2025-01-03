Зеленский озвучил мысли о своем переизбрании

Российский боец в рукопашном бою на ножах одолел украинского боевика, сообщили авторы Telegram-канала «Воин DV». Уточняется, что военные столкнулись во время зачистки одного из населенных пунктов. Сначала была перестрелка, а затем в ход пошли ножи и камни.