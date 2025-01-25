Суд в Курске арестовал предполагаемого убийцу жителей Русского Поречного

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Суд в Курске заключил под стражу военнослужащего Вооружённых сил Украины (ВСУ) Евгения Фабрисенко. Он подозревается в убийстве не менее шести мирных жителей села Русское Поречное.
Тела погибших со следами пыток были обнаружены 17 января после освобождения населённого пункта российскими войсками, напоминает объединённая пресс-служба судов региона. Жертвы жестокости ВСУ со связанным руками нашли в подвале бойцы Вооружённых сил РФ.
В сообщении пресс-службы указано, что Ленинский районный суд города Курска заключил под стражу 26-летнего украинского военнослужащего. Он подозревается в совершении особо тяжких преступлений на территории Суджанского района Курской области. Уточняется, что обвинения штурмовику Фабрисенко предъявлены по части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт, повлекший причинение смерти человеку) и статьям 131 и 132 УК РФ (преступления против половой неприкосновенности).
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