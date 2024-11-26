Суд в Курске заключил под стражу попавшего в плен наемника ВСУ Андерсона

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Ленинский районный суд в Курске заключил под стражу британского военного Джеймса Скотта Риса Андерсона, попавшего в плен в Курской области, за участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.
Сообщается, что Андерсон имеет два гражданства: Великобритании и Северной Ирландии. Заседание прошло в закрытом режиме. Джеймса Скотта Риса Андерсона заключили под стражу за незаконное пресечение российской границы, а также участие в боевых действиях на стороне ВСУ.
Его подозревают в совершении особо тяжких преступлений, представляющих особую опасность для общества.
Накануне взятый в плен британский инструктор Джеймс Скотт Рис Андерсон заявил, что командование ВСУ отправило его в Курскую область насильно. Андерсон рассказал, что был четыре месяца в рядовым. Он готовил военных ВСУ на полигоне около населенного пункта Ингулец. На родине он служил в 22-м полку связи и обучал новобранцев стрельбе, тактике и медицинской эвакуации.
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Его подозревают в совершении особо тяжких преступлений, представляющих особую опасность для общества.
Накануне взятый в плен британский инструктор Джеймс Скотт Рис Андерсон заявил, что командование ВСУ отправило его в Курскую область насильно. Андерсон рассказал, что был четыре месяца в рядовым. Он готовил военных ВСУ на полигоне около населенного пункта Ингулец. На родине он служил в 22-м полку связи и обучал новобранцев стрельбе, тактике и медицинской эвакуации.
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Элина Позднякова