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Суд в Латвии приговорил к 6 годам тюрьмы своего гражданина, воевавшего на стороне ВС РФ

Гражданина Латвии осудили на 6 лет за участие в СВО на стороне России
Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Суд в Латвии приговорил к тюремному сроку гражданина страны, воевавшего на стороне ВС РФ. Мужчина осужден на шесть лет.

По данным латвийской прокуратуры, осужденный с 2023 года находился на территории ДНР. В прошлом году он вернулся на родину, перейдя границу незаконно. В ходе судебного разбирательства мужчина признал себя виновным.

Латвиец был задержан в октябре 2024 года. Сначала в отношении него было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы. Позднее мужчине вменили нарушение закона запрета на службу в рядах Российской армии.

Сообщается, что мужчина с 2023 года находился под контрактом с российской армией. Позже его отправили в Донецкую область. Согласно уголовному делу, мужчина строил оборонительные укрепления, выполнял караульные функции, а также участвовал в тактических боевых и стрелковых учениях.

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#уголовное страны
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#вс рф
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«Я русский — и этим всё сказано»: что Петр Налич думает про СВО и патриотизм и как сложилась жизнь певца после Евроведения
30 апреля 2025, 12:55

Петр Налич (Фото: выступление на конкурсе «Евровидение»)

Пётр Налич получил широкую известность после участия в конкурсе «Евровидение» в 2010 году, где вместе со своей группой представил Россию с композицией «Lost and Forgotten». Подробнее о его жизни в материале «Радио 1».

Творчество и новые проекты


Налич активно занимается музыкой: сочиняет песни, пишет саундтреки для театральных постановок, кино и анимации. В 2023 году он представил публике три новые композиции — «Яджнавалки», «Подкладка» и «Всех или многих». Кроме того, он продолжает выступать на концертах в составе своего коллектива.

Осенью 2023 года Пётр выступил композитором фильма «Блондинка», а также написал музыку к спектаклю «Сашашишин», премьера которого прошла в театре «Современник».

Почему остался в России


После начала спецоперации Налич, по его словам, испытывал «обычные страхи», но уезжать из страны не планировал. Он подчёркивает, что Россия — его родина, здесь живут его родные, учатся дети и находится большая часть аудитории.
Хотя раньше певец успешно гастролировал в Украине, от российской публики он отказываться не готов. Он считает, что культура в стране должна развиваться, несмотря на внешние вызовы. При этом артист признаёт: переезд за границу требует больших ресурсов, которых у него нет.

«Для кого-то это естественно — переехать. А для меня — нет», — пояснил он.

Сейчас Налич выступает исключительно в России. Хотя предложения о концертах в Израиле и Грузии поступали, перевезти всю команду оказалось слишком сложной задачей.

О взглядах на патриотизм


Музыкант подчёркивает, что не сочиняет патриотических песен, потому что не разделяет «квасной патриотизм», где всё русское автоматически считается лучшим. Он с любовью относится к русской культуре, но считает важным критически оценивать происходящее в стране.

«Я как человек, который любит свою страну, считаю, что надо видеть и достоинства, и недостатки в своей стране обязательно. И проводить работу над ошибками, а не кричать, что я русский и это хорошо», — считает Налич.

Артист надеется, что со временем общество вновь сосредоточится на искусстве и культуре, отодвинув политику на второй план.

Петр (Фото: Интервью каналу 78)

Семья и личная жизнь


У Петра Налича трое детей. Его старший сын Александр родился в первом браке с Екатериной Бахиревой — вместе они учились в МАрхИ. Сейчас музыкант женат на Наталье Штырхуновой, о которой рассказал ещё перед поездкой на «Евровидение».
Семья живёт в Москве. Певец утверждает, что старается участвовать в воспитании детей и не перекладывать всё на плечи жены. Он сохраняет тёплые отношения с бывшей супругой и старшим сыном.

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Российские войска освободили Новое в ДНР
30 апреля 2025, 12:30

Фото: iStock/macky_ch

Вооружённые силы России освободили населённый пункт Новое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что взять под контроль населённый пункт удалось благодаря успешным наступательным действиям подразделения группировки войск «Запад».

Также в сводке оборонного ведомства сообщается, что в зоне действия Западной группировки войск ВСУ за минувшие сутки потеряли 220 боевиков в районах шести населённых пунктов Харьковской области и одного города в ДНР.

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#контроль
#днр
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#всу
#запад
#вс рф
#минобороны рф
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Освобождение села Дорошовка под Купянском, теснение ВСУ на угледарском направлении: последние новости СВО на 30 апреля
30 апреля 2025, 09:59

Фото: iStock/bong hyunjung

ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».

Курская область


ВС РФ после освобождения территории Курской области продолжают укреплять позиции и создавать буферную зону в приграничной Сумской области Украины.

Российские военные продолжают операцию по зачистке лесных массивов в районе Горнали. В то же время они ведут бои с украинскими военными, которые закрепились в лесополосах к югу от Олешни. Противник перебрасывает на этот участок дополнительные силы, несёт потери, но продолжает оказывать сопротивление.

В Сумской области продолжаются боевые действия в окрестностях Беловодья, Журавки, Басовки и Локни. Поступает информация о значительном продвижении ВС РФ в районе Журавки, а также о том, что российские подразделения вошли и закрепились в северной части Беловодья.

Белгородская область


За минувшие сутки одна из групп противника предприняла попытку проникнуть в район Демидовки, минуя Миропольское через лесные массивы. Однако их попытка была пресечена огнём артиллерии и БПЛА на территории Украины.

Подразделения ВСУ, дислоцированные в Миропольском, не совершали никаких попыток продвижения в сторону государственной границы. Места нахождения нахождения украинских военных постоянно контролируются ВС РФ: за сутки были обнаружены и ликвидированы три группы противника в результате комплексного огневого воздействия.

Минобороны: силы ПВО ночью уничтожили 34 БПЛА ВСУ
Минобороны: силы ПВО ночью уничтожили 34 БПЛА ВСУ

Покровское направление


В районе Удачного наблюдается продвижение штурмовых групп РФ к югу от населённого пункта. В то же время идут ожесточённые бои за контроль над железнодорожной станцией.

С позиций, расположенных в Зверево, украинские войска предприняли попытку контратаки, направив свои силы в сторону Волково. Однако их действия не принесли результата. В районах Песчаного и Шевченко боевые действия сосредоточены в промышленных зонах, где силы противоборствующих сторон ведут ожесточённые бои.

Купянское направление


Министерство обороны РФ сообщило об освобождении села Дорошовка на Купянском направлении. Этот населённый пункт расположен в двух километрах от Западного, и его захват даёт возможность для дальнейшего продвижения.

До трассы, соединяющей Купянск и Великий Бурлук, осталось менее трёх километров. Контроль над этой дорогой может позволить ВС РФ частично окружить обширную территорию, включая населённые пункты Кондрашовка и Тищенковка, где уже несколько недель продолжаются боевые действия.

Также сообщается об успехах российских военных в Степовой Новоселовке, которая находится в 15 км к востоку от Купянска. Это свидетельствует о том, что территория к северу от Купянска постепенно расширяется, что может стать отправной точкой для новых наступательных операций.

Угледарское направление


На данном участке фронта ВС РФ оттеснили украинские силы из нескольких опорных пунктов к югу от села Богатырь. По данным с линии фронта, российские силы приступили к широкомасштабному наступлению на населённый пункт с южных и восточных направлений.

Враг активно сопротивляется, отвечая на атаки выдвижением бронетехники и используя большое количество беспилотных летательных аппаратов. ВС РФ нанесли удары по объектам инфраструктуры ВСУ в этом районе. В результате был поврежден мост через реку Волчья в окрестностях населённых пунктов Зелёный Кут и Новоукраинка. Это вызвало серьёзные проблемы с обеспечением украинского гарнизона в Богатыре, что может повлиять на ход боевых действий.

Северское направление


На участке, расположенном в районе города Северска, продолжаются ожесточённые столкновения между противниками на восточной окраине населённого пункта Григоровка и в окрестностях населённого пункта Верхнекаменское.

Несмотря на то, что столкновения происходят с высокой интенсивностью, линия фронта на этом участке остаётся неизменной в течение длительного времени.

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Зеленский заявил о планах ВСУ нанести удар по параду Победы в Москве
30 апреля 2025, 07:52

Фото: iStock/OlgaKorica

Владимир Зеленский в своем вечернем обращении намекнул на планы Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести удар по параду Победы, который состоится 9 мая в Москве. Об этом пишет «‎Lenta.ru».
Он отметил, что Россия должна беспокоиться о продолжающихся боевых действиях и призвал к безусловному прекращению огня.

Зеленский подчеркнул, что в условиях текущей ситуации у России есть основания для переживаний, особенно в связи с предстоящим парадом.

«Они переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают», — заявил он.

Парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет по Красной площади и будет включать расчет героев специальной военной операции (СВО) на Украине.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Минобороны: силы ПВО ночью уничтожили 34 БПЛА ВСУ
30 апреля 2025, 07:29

Фото: iStock/NiseriN

Прошедшей ночью дежурные силы противовоздушной обороны Российской Федерации успешно перехватили и уничтожили 34 беспилотных летательных аппарата, запущенных с территории Украины. Об этом сообщает Министерство обороны России.
Согласно официальным данным, 15 БПЛА были сбиты над Курской областью, 8 — над Брянской областью, 7 — над Орловской областью, 3 — над Владимирской областью и 1 — над Белгородской областью.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

В Рыльске Курской области беспилотники ВСУ ударили по трем многоэтажкам и одному частному дому, а также по детскому саду. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#бпла
#всу
#киев
#пво
#дроны
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