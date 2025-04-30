Суд в Латвии приговорил к 6 годам тюрьмы своего гражданина, воевавшего на стороне ВС РФ

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Суд в Латвии приговорил к тюремному сроку гражданина страны, воевавшего на стороне ВС РФ. Мужчина осужден на шесть лет.
По данным латвийской прокуратуры, осужденный с 2023 года находился на территории ДНР. В прошлом году он вернулся на родину, перейдя границу незаконно. В ходе судебного разбирательства мужчина признал себя виновным.
Латвиец был задержан в октябре 2024 года. Сначала в отношении него было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы. Позднее мужчине вменили нарушение закона запрета на службу в рядах Российской армии.
Сообщается, что мужчина с 2023 года находился под контрактом с российской армией. Позже его отправили в Донецкую область. Согласно уголовному делу, мужчина строил оборонительные укрепления, выполнял караульные функции, а также участвовал в тактических боевых и стрелковых учениях.
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По данным латвийской прокуратуры, осужденный с 2023 года находился на территории ДНР. В прошлом году он вернулся на родину, перейдя границу незаконно. В ходе судебного разбирательства мужчина признал себя виновным.
Латвиец был задержан в октябре 2024 года. Сначала в отношении него было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы. Позднее мужчине вменили нарушение закона запрета на службу в рядах Российской армии.
Сообщается, что мужчина с 2023 года находился под контрактом с российской армией. Позже его отправили в Донецкую область. Согласно уголовному делу, мужчина строил оборонительные укрепления, выполнял караульные функции, а также участвовал в тактических боевых и стрелковых учениях.
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