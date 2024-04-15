Суд в Москве заочно арестовал снайпера из «Грузинского легиона»

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Суд в Басманном районе Москвы вынес решение о заочном аресте грузинского снайпера Георгия Гелашвили по обвинениям в экстремизме и наемничестве, передает РИА Новости.
«Суд удовлетворил ходатайство следователя о применении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гелашвили в его отсутствие», — подчеркнул источник в суде.Также отметили, что Гелашвили объявлен в международный розыск и ему предъявлены обвинения в разжигании ненависти и вражды, угрозах насилия и наемничестве.
СМИ охарактеризовали его как самого молодого грузинского наемника, который присоединился к «Грузинскому национальному легиону» в возрасте 19 лет.
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Артем Кузьмин