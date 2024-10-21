Суд в России приговорил грузинку к 13 годам за наемничество на стороне ВСУ

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Наемница из Грузии была заочно осуждена в России на 13 лет тюремного заключения за участие в боевых действиях на стороне Вооруженных Сил Украины. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на СК РФ.
По данным следствия, Русудани Иванеишвили вступила в военизированное формирование «Грузинский национальный легион», созданное Ушанги Мамулашвили, с целью получения материального вознаграждения. Она прошла военную подготовку и участвовала в боевых действиях против вооруженных формирований ДНР и российских военнослужащих.
Суд признал собранные доказательства достаточными для вынесения приговора. Иванеишвили объявлена в международный розыск.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Суд признал собранные доказательства достаточными для вынесения приговора. Иванеишвили объявлена в международный розыск.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова