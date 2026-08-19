В порту Черноморска сообщили о крупном пожаре после взрывов
В Одесской области зафиксировали взрывы и сильное возгорание в районе порта Черноморск, расположенного примерно в 20–30 километрах от Одессы. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Российские военные нанесли удар по портовой инфраструктуре. Они применили не менее четырех крылатых ракет типа «Бандероль». Три, по предварительной информации, достигли целей. Официальные власти Украины пока не комментировали сообщения о пожаре и возможных разрушениях. Ранее о взрывах сообщали жители Харьковской и Запорожской областей.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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