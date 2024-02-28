Суд вынес приговор украинцу за попытку купить секретную деталь для С-300

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Пытавшемуся купить секретную деталь для С-300 украинскому агенту дали 11,5 года. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России.
Известно, что украинский агент Сергей Кривицкий, которого задержали в Ростове-на-Дону, пытался купить клистроны, с целью использования их в зенитно-ракетных комплексах С-300. Фигурант осужден на 11,5 лет лишения свободы за шпионаж.
Уточнется, что обвиняемый имеет отношение к организации поставки в ноябре 2019 года аналогичной секретной продукции для армии Украины. В то время был задержан прибывший в столицу России по поручению Кривицкого для покупки клистронов украинец Василий Василенко. На данный момент он отбывает наказание в исправительной колонии.
Украинского спортсмена Василия Василенко первоначально хотели осудить за покушение на контрабанду опасных веществ, оружия и культурных ценностей. Позже его обвинили в шпионаже, и по этой статье 7 декабря 2020 года Мосгорсуд приговорил его к 12 годам лишения свободы с прибыванием в колонии сторого режима.
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Уточнется, что обвиняемый имеет отношение к организации поставки в ноябре 2019 года аналогичной секретной продукции для армии Украины. В то время был задержан прибывший в столицу России по поручению Кривицкого для покупки клистронов украинец Василий Василенко. На данный момент он отбывает наказание в исправительной колонии.
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Дана Игумнова