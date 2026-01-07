Еще одна страна отказалась отправлять военных на Украину
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что страна не собирается отправлять своих военных на Украину для обеспечения гарантий безопасности Киеву. Об этом сообщается на сайте правительства.
До этого об отказе присоединяться к многонациональным силам Коалиции заявили Хорватия и Румыния. Хорватский премьер Андрей Пленкович отметил, что Загреб сосредоточится на помощи в восстановлении украинской экономики.
В то же время президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что на Украину могут отправить несколько тысяч солдат «для поддержания мира».
Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан Украину гомункулом за просьбу к Западу предоставить ей в течение 10 лет 800 миллиардов долларов на восстановление республик.
Читайте также: