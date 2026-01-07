Достижения.рф

Еще одна страна отказалась отправлять военных на Украину

Мелони: Италия исключает размещение своих войск на Украине
Фото: iStock/okfoto

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что страна не собирается отправлять своих военных на Украину для обеспечения гарантий безопасности Киеву. Об этом сообщается на сайте правительства.



До этого об отказе присоединяться к многонациональным силам Коалиции заявили Хорватия и Румыния. Хорватский премьер Андрей Пленкович отметил, что Загреб сосредоточится на помощи в восстановлении украинской экономики.

В то же время президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что на Украину могут отправить несколько тысяч солдат «для поддержания мира».

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан Украину гомункулом за просьбу к Западу предоставить ей в течение 10 лет 800 миллиардов долларов на восстановление республик.

Лидия Пономарева

