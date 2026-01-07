Еще одна страна отказалась отправлять военных на Украину

07 января 2026, 09:22

Мелони: Италия исключает размещение своих войск на Украине

Фото: iStock/okfoto

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что страна не собирается отправлять своих военных на Украину для обеспечения гарантий безопасности Киеву. Об этом сообщается на сайте правительства.