Названо число БПЛА, атаковавших Россию на Рождество
Системы ПВО перехватили и уничтожили девять украинских БПЛА над Россией в ночь с 6 на 7 января. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны в своем телеграм-канале.
По данным ведомства, вражеская атака была отражена в период с 23:00 вторника до 07:00 среды. Пять дронов подавили над акваторией Черного моря, два – над Крымом, еще по одному – над Краснодарским краем и Северной Осетией.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области начался пожар на нефтебазе после атаки беспилотника ВСУ. В результате детонации на территории загорелись несколько резервуаров.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
Читайте также: