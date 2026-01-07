Названо число БПЛА, атаковавших Россию на Рождество

07 января 2026, 07:40

ПВО России уничтожила девять украинских БПЛА

Фото: iStock/e-crow

Системы ПВО перехватили и уничтожили девять украинских БПЛА над Россией в ночь с 6 на 7 января. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны в своем телеграм-канале.