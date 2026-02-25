«На расстоянии 1800 километров»: Чем ВСУ атаковали Смоленскую область
Военэксперт Артамонов: ВСУ могли атаковать Смоленскую область крылатыми ракетами
ВСУ могли нанести удар по Смоленской области крылатыми ракетами. На такую версию указывают недавние атаки по Удмуртии, выполненные с большого расстояния.
Свое мнение на этот счет выразил NEWS.ru военэксперт Александр Артамонов. Он считает, что били по Смоленщине непосредственно с территории Украины.
«Несколько дней назад ВСУ ударили по Удмуртии с украинской территории, а это атака на расстоянии 1800 километров. Это означает, что у них появились крылатые ракеты, которые способны пролетать такое расстояние», — сказал собеседник.
Вместе с тем аналитик подчеркнул, что важно установить, какие именно беспилотники применялись. Электрические дроны, как правило, не способны долетать из-за рубежа на фоне ограничений по аккумуляторам, тогда как аппараты самолётного типа теоретически могут запускаться за тысячи километров.
Ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что в результате удара по гражданскому предприятию погибли четыре человека, ещё десять получили ранения. Всех пострадавших госпитализировали.