«На расстоянии 1800 километров»: Чем ВСУ атаковали Смоленскую область

25 февраля 2026, 14:51

Военэксперт Артамонов: ВСУ могли атаковать Смоленскую область крылатыми ракетами

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

ВСУ могли нанести удар по Смоленской области крылатыми ракетами. На такую версию указывают недавние атаки по Удмуртии, выполненные с большого расстояния.





Свое мнение на этот счет выразил NEWS.ru военэксперт Александр Артамонов. Он считает, что били по Смоленщине непосредственно с территории Украины.





«Несколько дней назад ВСУ ударили по Удмуртии с украинской территории, а это атака на расстоянии 1800 километров. Это означает, что у них появились крылатые ракеты, которые способны пролетать такое расстояние», — сказал собеседник.