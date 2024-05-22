Сумы остались без электричества на фоне удара по энергообъектам

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В Сумской области Украины начались работы, направленные на восстановление электроснабжения после ударов российской армии по энергетическим объектам. Об этом сообщила областная военная администрация региона в соцсети в Facebook*.
«Противник нанес авиационный удар по энергетическим объектам. Ведутся работы по восстановлению электроснабжения», — сказано в сообщении.Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Ранее Генеральный штаб ВСУ заявил, что покровское направление — самое напряженное на всей линии фронта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак