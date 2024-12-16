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Супруги Игорь и Мария из Михайловки в ДНР рассказали о зверствах ВСУ и том, как им удалось спастись. Семья пережила многочисленные обстрелы, Мария получила тяжелое ранение, и в сентябре 2024 года они все же смогли покинуть село и встретить российских военных.
«Когда ВСУ поняли, что теряют Михайловку, как будто решили выместить все зло на гражданских. <…> Нам прямо сказали украинские солдаты, не стесняясь: «Спалим ваше село, когда будем уходить». И они так и сделали — сначала уничтожили его, а потом сожгли дотла. Использовали все, что было в их распоряжении: дроны «Баба-яга», минометы, танки, Bradley. Стерли село с лица земли», — рассказал Игорь в беседе с RT.Тем временем глава Минобороны России Андрей Белоусов сообщил, что под контролем ВСУ осталось около 25-30% территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей, а ЛНР и вовсе менее 1%. Министр подчеркнул, что за 2024 год российские военные смогли освободить от украинских боевиков 4,5 тысячи квадратных километров, сообщает Общественная Служба Новостей.
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