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Подразделения группировки войск «Восток» продолжают продвигаться вглубь обороны украинской армии. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что бойцы подразделения нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады террористической обороны около населённых пунктов Разлив, Зеленое поле и Времевка в ДНР.
Кроме того, были отражены три контратаки украинских штурмовых групп.
За минувшие сутки украинская армия потеряла до 185 военных, немецкий танк Leopard, гаубицу М777 производства США, боевую машину пехоты и иную технику.
Ранее в этот день президент России Владимир Путин сообщил, что в 2024 году ВС РФ освободили 189 населённых пунктов в зоне СВО.
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Кроме того, были отражены три контратаки украинских штурмовых групп.
За минувшие сутки украинская армия потеряла до 185 военных, немецкий танк Leopard, гаубицу М777 производства США, боевую машину пехоты и иную технику.
Ранее в этот день президент России Владимир Путин сообщил, что в 2024 году ВС РФ освободили 189 населённых пунктов в зоне СВО.
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Анастасия Чинкова