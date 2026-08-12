Супруги повредили ЛЭП в Иваново по заданию украинского куратора
Суд Ивановской области назначил наказание молодым супругам, признанным виновными в повреждении линий электропередачи (ЛЭП) по заданию украинского куратора. Об этом сообщила пресс-служба судов региона.
Согласно материалам дела, 25-летний житель Иваново, действуя по инструкциям координатора, связанного с высшим политическим и военным руководством Украины, приобрёл оборудование для резки металла и совершил подпил опор четырёх ЛЭП в Ивановском и Тейковском районах. В результате этих действий одна опора полностью разрушилась, ещё три не удалось вывести из строя по не зависящим от подсудимого причинам.
К совершению одного из эпизодов привлекли 23-летнюю супругу осуждённого, которая оказывала содействие и передавала указания куратора. В пресс-службе судов подчеркнули, что преступление совершалось под психологическим воздействием неизвестного, выдававшего себя за сотрудника ФСБ и угрожавшего уголовным преследованием. Обоих фигурантов задержали сотрудники регионального УФСБ в июне 2025 года.
Мужчину осудили за диверсию и покушение на диверсионные действия, женщину — за пособничество в диверсии. По совокупности преступлений мужчине назначили 15 лет лишения свободы, из которых три года он проведёт в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима. Женщину приговорили к десяти годам и шести месяцам колонии общего режима.
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