Супруги повредили ЛЭП в Иваново по заданию украинского куратора

12 августа 2026, 12:02

В Иваново супруги получили 15 и 10 лет за повреждение ЛЭП по заданию Украины

Фото: istockphoto/simpson33

Суд Ивановской области назначил наказание молодым супругам, признанным виновными в повреждении линий электропередачи (ЛЭП) по заданию украинского куратора. Об этом сообщила пресс-служба судов региона.