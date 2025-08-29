Супруги с Украины заработали $500 тысяч на пособиях соотечественников в Чехии

29 августа 2025, 21:58

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Краевой суд в Брно (Чехия) признал виновными супружескую пару из Украины, Ивана Саварина и Кристину Савчинову, в масштабном мошенничестве с гуманитарной помощью для беженцев. За год они незаконно заработали около 11 миллионов чешских крон (примерно 523 тысячи долларов США), оформляя фиктивные документы для соотечественников и получая на них пособия.