Супруги с Украины заработали $500 тысяч на пособиях соотечественников в Чехии
Краевой суд в Брно (Чехия) признал виновными супружескую пару из Украины, Ивана Саварина и Кристину Савчинову, в масштабном мошенничестве с гуманитарной помощью для беженцев. За год они незаконно заработали около 11 миллионов чешских крон (примерно 523 тысячи долларов США), оформляя фиктивные документы для соотечественников и получая на них пособия.
О махинациях украинцев написало издание Novinky со ссылкой на пресс-секретаря суда Клару Белковову.
По данным следствия, Саварин и Савчинова организовали схему по «завозу» украинцев в Чехию якобы в качестве беженцев. Людей, которых они заранее вербовали на Украине, привозили в страну на несколько дней в фургоне. Там им оформляли временное проживание на основании ложных данных о месте жительства, после чего подавали заявки на получение гуманитарной помощи в центрах занятости городов Брно и Йиглава.
После оформления всех документов псевдобеженцев отправляли обратно на Украину, а пособия снимали наличными и использовали в личных целях. По оценке следствия, через эту схему прошло как минимум 830 человек.
Пара регулярно приезжала в Чехию только для проведения «операций по пособиям», проживая всё остальное время на территории Украины.
Суд признал супругов виновными в мошенничестве и приговорил каждого к четырём годам лишения свободы. Кроме того, они обязаны вернуть все средства, полученные преступным путём, и в течение ближайших пяти лет им запрещён въезд в Чехию.
