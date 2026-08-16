Супружеская пара погибла от удара БПЛА ВСУ по их машине в Херсонской области

16 августа 2026, 19:51

Губернатор Сальдо: Супружеская пара погибла от удара БПЛА ВСУ под Херсоном

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

В Херсонской области в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины на гражданское авто погибли супруги. Об этом стало известно 16 августа.