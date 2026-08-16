Супружеская пара погибла от удара БПЛА ВСУ по их машине в Херсонской области
В Херсонской области в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины на гражданское авто погибли супруги. Об этом стало известно 16 августа.
Губернатор региона Владимир Сальдо сообщил в Макс, что трагедия произошла в районе населенного пункта Дружбовка. По его словам, украинский дрон «Хорнет» нанес удар по машине, в которой находились предприниматели из Нижних Серогоз.
Супруги направлялись в Мелитополь для закупки товара для своего магазина. От полученных повреждений оба скончались на месте.
Чиновник подчеркнул, что атака совершалась целенаправленно против мирных жителей, не имеющих отношения к боевым действиям. Сальдо принес соболезнования родственникам и близким погибших.
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