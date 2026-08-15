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Воробьев сообщил о состоянии пострадавшего во время атаки БПЛА в Шатуре мальчика

Губернатор Воробьев: состояние пострадавшего от БПЛА мальчика стабилизировали
оригинал Фото: телеграм/@vorobiev_live

Состояние девятилетнего ребенка, пострадавшего в результате атаки БПЛА в Шатуре, стабилизировали. Об этом сообщил в телеграм губернатор Андрей Воробьев.



Мальчика с тяжелыми травмами лица и руки экстренно госпитализировали в местную больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Ребенка перевели в Детский клинический центр имени Рошаля для получения специализированной помощи. Раненую 55-летнюю женщину с осколочным ранением головы после осмотра направили на амбулаторное лечение.

В ночь на 15 августа в подмосковной Шатуре произошла атака беспилотника, в результате которой пострадали два человека. Все оперативные службы работали в усиленном режиме.

Никита Кротов

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