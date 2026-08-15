Воробьев сообщил о состоянии пострадавшего во время атаки БПЛА в Шатуре мальчика

15 августа 2026, 12:16

Губернатор Воробьев: состояние пострадавшего от БПЛА мальчика стабилизировали

оригинал Фото: телеграм/@vorobiev_live

Состояние девятилетнего ребенка, пострадавшего в результате атаки БПЛА в Шатуре, стабилизировали. Об этом сообщил в телеграм губернатор Андрей Воробьев.