Супружеская пара погибла в результате атаки ВСУ на Ростовскую область

27 июля 2026, 05:53

Слюсарь: два человека погибли в результате атаки ВСУ на Ростовскую область

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Жертвой атаки украинских дронов на Ростов-на-Дону стала супружеская пара. Об этом в Телеграм-канале рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь.





Вместе с тем ранения различной степени тяжести получили пять человек. Среди них — подросток, которого госпитализировали в тяжёлом состоянии.



Как утверждает Слюсарь, в областной столице под ударом оказались Железнодорожный, Пролетарский и Ленинский районы. Несколько очагов возгорания зафиксированы на объектах гражданской инфраструктуры и частных домовладений. В настоящий момент экстренные службы тушат пожар на площади 400 квадратных метров.



«Разрушено остекление в нескольких частных домах, а также на верхних этажах многоэтажного дома и в социальном учреждении. Информация о последствиях будет уточняться. Всем пострадавшим окажем необходимую помощь», — написал губернатор.