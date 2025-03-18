«СВ»: Боевик ВСУ Колодий рассказал, как его учили «правильно» сдаваться в плен

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Украинский военнопленный рассказал, как в период подготовки ему с сослуживцами объясняли правила сдачи в плен и обучали поведению в плену. По словам солдата, с ними специально занимался психолог.
Видеозапись допроса украинца опубликовал телеграм-канал «Северный ветер», близкий к воинской группировке «Север» Вооружённых сил РФ. Именно подразделения этой группы освобождали от ВСУ Курскую область, где Колодий и попал в плен.
Ранее попавшие в плен украинские солдаты рассказывали, что командиры пугали их российским пленом, предрекали пытки и издевательства. Попав в плен, они были очень удивлены человеческим отношением со стороны российских бойцов и хорошими условиями содержания. Известен случай, когда группа украинских военнопленных устроила голодовку, протестуя против их возвращения на родину.
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«Никогда не врите, говорите всю правду... сдавайте всех. Врать смысла нет, всё проверят. Никогда не говорите больше, чем спросили», — вспоминает военнопленный советы психолога.
Ранее попавшие в плен украинские солдаты рассказывали, что командиры пугали их российским пленом, предрекали пытки и издевательства. Попав в плен, они были очень удивлены человеческим отношением со стороны российских бойцов и хорошими условиями содержания. Известен случай, когда группа украинских военнопленных устроила голодовку, протестуя против их возвращения на родину.
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Александр Бойцов