Стало известно, чем начинены БПЛА, атаковавшие Чувашию

09 июня 2025, 12:28

SHOT: атаковавшие Чувашию БПЛА несли на себе пять килограммов пластита

Фото: iStock/ Dragon Claws

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) украинской армии (ВСУ), которые атаковали Чувашию, несли на себе пять килограммов пластита, проинформировал Телеграм-канал SHOT.