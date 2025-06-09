Стало известно, чем начинены БПЛА, атаковавшие Чувашию
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) украинской армии (ВСУ), которые атаковали Чувашию, несли на себе пять килограммов пластита, проинформировал Телеграм-канал SHOT.
Отмечалось, что дроны с взрывчаткой запускались из Днепропетровской и Полтавской областей Украины, где располагается центр запуска и управления беспилотников ВСУ. Беспилотники, предварительно, преодолели примерно 1200 километров.
Над Чувашией сбили БПЛА типа «Лютый». Один летательный аппарат до столицы республики не добрался — его удалось сбить над Нижегородской областью.
В результате атаки никто не пострадал, в настоящее время на месте работают службы.
Ранее сообщалось, что украинская армия ударила четырьмя ракетами HIMARS по культурно-досуговому центру имени Д. Гранина в Рыльске Курской области. По данным журналистов, один сотрудник центра скончался, еще трое пострадали.
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