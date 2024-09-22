Власти Сумской области Украины эвакуировали треть населения Глухова

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Около трети населения небольшого городка Глухов в Сумской области эвакуирована. Об этом сообщается в Telegram-канале местной областной администрации.
Отметим, что Глухов располагается на севере Сумской области Украины в менее чем 10 километрах от границы с Россией. По данным из открытых источников, в 2022 году в городе проживали около 32 тысяч человек.
Местные власти сообщают, что из Глухова была эвакуирована почти треть населения, включая около 75% детей.
Ранее, 13 августа, Генштаб ВСУ ввёл запрет на перемещение всех категорий граждан в 20-километровой приграничной зоне в Сумской области. Такое решение было принято из-за роста интенсивности боевых действий.
Также добавим, что Сумская область Украины граничит с Белгородской, Курской и Брянской областями России.
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Местные власти сообщают, что из Глухова была эвакуирована почти треть населения, включая около 75% детей.
Ранее, 13 августа, Генштаб ВСУ ввёл запрет на перемещение всех категорий граждан в 20-километровой приграничной зоне в Сумской области. Такое решение было принято из-за роста интенсивности боевых действий.
Также добавим, что Сумская область Украины граничит с Белгородской, Курской и Брянской областями России.
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Анастасия Чинкова