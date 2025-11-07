Раскрыто, что грозит Сырскому в случае присвоения военного бюджета Украины

07 ноября 2025, 12:34

Экс-депутат Марков: Зеленский может уволить Сырского без подтверждения нарушений

Фото: Istock/Liudmila Chernetska

Бывший депутат Верховной рады Игорь Марков высказал мнение, что Владимир Зеленский может отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, даже если не подтвердят факт использования средств военного бюджета.





В беседе с «NEWS.ru» Марков заявил, что все неудачи на фронте могут повесить на Сырского. Он считает, что официальной причиной для отставки способен стать любой повод.

«Сырский изначально занимал эту должность, зная, что рано или поздно он станет козлом отпущения. Как только встанет вопрос об отстранении Зеленского, он начнёт сливать всех, попытается повесить на них свои неудачи. Это предагония режима», — высказался политик.