Свыше сотни беспилотников ВСУ пытались атаковать ночью Россию

29 ноября 2025, 07:55

В России сбили 103 беспилотника ВСУ за ночь

Фото: iStock/e-crow

Сегодня ночью, 29 ноября, силы ПВО сбили 103 беспилотника ВСУ в небе над Россией. Об этом сообщает Минобороны страны в своем телеграм-канале.