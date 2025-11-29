Свыше сотни беспилотников ВСУ пытались атаковать ночью Россию
Сегодня ночью, 29 ноября, силы ПВО сбили 103 беспилотника ВСУ в небе над Россией. Об этом сообщает Минобороны страны в своем телеграм-канале.
По данным ведомства, 26 вражеских дронов перехватили над Белгородской областью, 20 — над Ростовской, 19 — над Крымом. По 11 украинских БПЛА уничтожили в Рязанской области и Краснодарском крае. Еще пять — в Воронежской области, четыре — в Липецкой, три — в Курской. По одному БПЛА подавили над Калмыкией, Азовским морем, Астраханской и Волгоградской областями.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
