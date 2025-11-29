Губернатор Ростовской области назвал последствия атаки ВСУ
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь назвал последствия атаки беспилотников ВСУ. Подробности он приводит в своем телеграм-канале.
Вражеские дроны повредили многоквартирный дом и разрушили крышу общежития техникума стройиндустрии и технологий в Таганроге. Также в результате налета полностью сгорел частный дом. Сейчас жителей общежития эвакуируют в ПВР, организованный в ближайшей школе.
Кроме того, средства РЭБ подавили БПЛА, и он упал на Петровскую улицу в центре города. Для обезвреживания его взрывного устройства на место выехали саперы. Жителей близлежащих домов эвакуируют. Также взрывотехников направили к частному дому в хуторе Журавка, на крышу которого упал БПЛА.
Глава региона отметил, что этой ночью силы ПВО сбивали беспилотники в Таганроге, Каменском, Миллеровском, Азовском и Дубовском районах. По предварительной информации, пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в Северском районе Краснодарского края после атаки украинских дронов произошел пожар на Афипском НПЗ.
