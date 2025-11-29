Губернатор Ростовской области назвал последствия атаки ВСУ

29 ноября 2025, 07:38

Слюсарь: беспилотники ВСУ повредили МКД и общежитие техникума в Таганроге

Фото: iStock/bbsferrari

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь назвал последствия атаки беспилотников ВСУ. Подробности он приводит в своем телеграм-канале.