Три российских аэропорта приостановили работу

29 ноября 2025, 07:16

Росавиация: аэропорты Тамбова, Волгограда и Краснодара приостановили работу

Фото: iStock/Oleg Elkov

Аэропорты трех российских городов — Тамбова, Волгограда и Краснодара — временно не принимают и не отправляют самолеты. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.





По его словам, эти меры приняли для того, чтобы обеспечить безопасность полетов. Срок действия ограничений не называется.

«Аэропорты Тамбов, Волгоград, Краснодар (Пашковский). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.