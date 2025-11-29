Пожар вспыхнул на НПЗ в Краснодарском крае после атаки беспилотников
В Северском районе полыхает Афипский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) из-за атаки украинских беспилотников. Об этом сообщили в Телеграм-канале оперштаба Краснодарского края.
По предварительной информации, огонь охватил площадь около 100 кв. м. Сотрудников предприятия оперативно эвакуировали в убежище, поэтому пострадавших в результате атаки нет.
В оперштабе уточнили, что падение беспилотника привело к повреждению технического оборудования завода. При этом резервуары, как утверждается, остались целыми.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Проводится ливидация последствия возгорания на НПЗ.
Ранее жители Краснодара сообщали о громких взрывах на окраинах города.
